Dentes quebrados, soltos ou fraturados

Pessoas que tiveram dentes de leite ou dentes permanentes arrancados devem ser levadas imediatamente a um dentista mais próximo. Dentes de leite arrancados não devem ser reimplantados porque podem se infeccionar e o reimplante desses dentes pode interferir no nascimento dos dentes permanentes. No entanto, um dente permanente arrancado exige tratamento imediato.

Se possível, o dente permanente deve ser imediatamente recolocado em seu alvéolo (sem encostar nas raízes). O dente pode ser gentilmente enxaguado com água fria por dez segundos, mas não deve ser esfregado, porque esse ato pode remover o tecido na raiz que é necessário para reimplantar o dente. Se a pessoa não puder colocar o dente em seu alvéolo, o dente deve ser enrolado em um papel toalha umedecido ou, melhor ainda, colocado em um copo de leite para levá-lo ao dentista. (O leite é um bom meio para a nutrição do dente). De modo alternativo, se a pessoa estiver consciente e for improvável que ela inale ou engula o dente, outra alternativa é colocar o dente na boca durante o transporte ao consultório do dentista.

Se o dente arrancado não for encontrado, pode ter sido inalado pelos pulmões (aspirado) ou acidentalmente ingerido. Uma radiografia torácica pode ser realizada para verificar a presença de um dente nos pulmões; no entanto, um dente ingerido é inofensivo, e as radiografias não são realizadas com frequência para verificar a presença de um dente no trato digestivo. As pessoas com dentes arrancados que estão sendo reimplantados normalmente tomam antibióticos por vários dias. Se o dente tiver entrado em contato com sujeira, geralmente o médico também avaliará o estado de imunização da pessoa contra o tétano.

Se um dente permanente arrancado for implantado dentro de 30 minutos a 1 hora, a probabilidade de que ele volte a se fixar no alvéolo é boa. Após 30 minutos, quanto mais tempo o dente ficar fora do alvéolo, piores serão as chances de ter sucesso. O dentista normalmente prende o dente aos dentes adjacentes por 7 a 10 dias. Se o osso ao redor do dente também tiver sido fraturado, o dente tem que ficar preso por 6 a 10 semanas. Dentes reimplantados acabam precisando de tratamento de canal.