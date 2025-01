Complicações após tratamento dentário

Uma alveolite seca (exposição do osso no alvéolo, causando atraso na cicatrização) pode desenvolver após um dente inferior de trás ser extraído e o coágulo normal de sangue no alvéolo ser perdido. Normalmente, o desconforto dura por 2 ou 3 dias após a extração e piora repentinamente, às vezes acompanhada por uma dor de ouvido. Embora o quadro clínico desapareça sozinho só depois de 1 a 2 semanas, o dentista pode colocar um curativo embebido com um anestésico no alvéolo para eliminar a dor. O dentista substitui o curativo a cada 1 a 3 dias até que não sinta mais dor após a gaze ser deixada de fora por algumas horas. Alternativamente, dentistas com frequência usam um curativo comercial que não precisa ser removido e que contém um agente antimicrobiano e um analgésico. Podem ser tomados anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) por via oral se for necessário mais alívio da dor.

Alveolites secas são muito mais comuns entre pessoas que fumam. Se possível, as pessoas não devem fumar por vários dias antes e depois de ser feita a extração. Mulheres (sobretudo as que estão tomando anticoncepcionais orais) também têm alta taxa de desenvolvimento de alveolite seca.