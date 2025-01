Retração da gengiva

Desensitizing pastas dentais para dentes sensíveis

Técnica de escovação especial

Às vezes, um procedimento de enxerto

É necessário proceder ao tratamento da retração gengival quando as gengivas ou os dentes perdem a faixa espessa de tecido que ajuda a proteger o osso subjacente. O tratamento também é necessário quando a placa (uma substância semelhante a uma película composta principalmente de bactérias) se acumula, resulta em gengivas inchadas e com sangramento, e é difícil de remover.

Para as pessoas com retração ou sensibilidade leve, os dentistas podem aplicar uma substância que torna os dentes menos sensíveis. Eles aconselham as pessoas a usarem uma pasta de dentes dessensibilizante ou outra pasta de dentes suave que não contenha abrasivos potentes presentes em pastas de dentes branqueadoras ou com controle de tártaro comuns. As pessoas também são orientadas a usar uma escova de dentes com cerdas macias e uma técnica especial de escovação que ajuda a limpar os dentes na linha da gengiva. A técnica envolve mover gentilmente as cerdas para frente e para trás num ângulo de 45 graus em relação aos dentes. Tais medidas ajudam para que a retração não piore, mas não a curam.

Para pessoas com retração grave, o tratamento consiste num procedimento de enxerto, no qual tecido mole do palato ou tecido de doadores processado comercialmente é suturado sobre a zona afetada.