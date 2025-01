Gengivite ulcerativa necrosante aguda (GUNA)

Gengivite ulcerativa necrosante aguda Imagem Fotografia fornecida por cortesia de Craig Fowler, DDS

Geralmente, a GUNA começa subitamente com dor e hemorragia das gengivas, produção excessiva de saliva e, às vezes, hálito extremamente fétido. As pessoas também podem apresentar febre e mal-estar. As extremidades das gengivas entre os dentes parecem projetar-se e formam feridas (úlceras) cobertas por uma camada cinzenta de tecido morto. As gengivas sangram com facilidade e doem ao comer e ao engolir. Muitas vezes, os linfonodos sob o maxilar ficam inflamados e surge um estado febril.