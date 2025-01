Quase todas as gengivites são decorrentes da placa dental, que é uma substância semelhante a uma película composta principalmente de bactérias, saliva, restos de alimentos e células mortas que são depositados continuamente nos dentes. De longe, a causa mais comum é

Forma inadequada de escovar e utilizar o fio dental

Sem escovação adequada, a placa permanece ao longo da linha da gengiva e se acumula entre as gengivas e os dentes (a gengivite não ocorre nos locais em que faltam dentes). Além disso, a placa bacteriana acumula-se dentro das obturações defeituosas e à volta dos dentes próximos de dentaduras postiças parciais pouco limpas, pontes e aparelhos ortodônticos. Quando a placa bacteriana permanece nos dentes mais de 72 horas, pode solidificar-se sob a forma de tártaro (cálculo), que não é totalmente eliminado através da escovação e da utilização de fio dental.

A placa causa irritação nas gengivas e forma bolsas entre os dentes e as gengivas. As bactérias que vivem nessas bolsas podem causar gengivite, além de cáries nas raízes dos dentes. A gengivas aparecem vermelhas e inchadas e se tornam maleáveis, em vez de firmes, e compactas ao redor dos dentes. Além disso, as gengivas podem sangrar com facilidade, sobretudo durante a escovação ou durante a alimentação. Geralmente as pessoas não têm dor.

É possível evitar a gengivite induzida pela placa bacteriana através de uma boa higiene oral: escovação e utilização do fio dental todos os dias. Alguns enxaguantes bucais também servem para controlar a placa bacteriana. Uma vez formado, o tártaro só pode ser eliminado por um dentista ou higienista dental. Normalmente, as pessoas precisam de limpeza profissional (chamada raspagem e profilaxia) a cada 6 a 12 meses. No entanto, pessoas com má higiene oral, problemas de saúde que podem levar à gengivite, ou uma tendência a desenvolver a placa mais rapidamente do que o habitual podem necessitar de limpezas profissionais com mais frequência. Devido à sua excelente irrigação, as gengivas saram rapidamente depois de se eliminar o tártaro e a placa bacteriana, contanto que as pessoas continuem a escovar os dentes e usar fio dental com cuidado.

Além da má higiene oral, a gengivite devido a placa também pode ser iniciada ou agravada por

Gengivite causada por medicamentos Alguns medicamentos podem causar um crescimento de tecido nas gengivas (hiperplasia), dificultando a eliminação da placa bacteriana e, muitas vezes, provocando gengivite. Por exemplo, a fenitoína (utilizada para controlar as convulsões), a ciclosporina (administrada às pessoas que foram submetidas a um transplante de órgãos) e os bloqueadores dos canais de cálcio, como o nifedipino (que é administrado para controlar as alterações da pressão arterial e da frequência cardíaca). Os contraceptivos orais ou injetáveis também podem contribuir para o agravamento da gengivite, tal como a exposição ao chumbo, ao bismuto (muito utilizado nos cosméticos) ou a outros metais pesados como o níquel (usado em joias). Algumas doenças que podem causar ou piorar a gengivite devem ser tratadas ou controladas. Se as pessoas tiverem a necessidade de tomar algum medicamento que cause um crescimento do tecido gengival, é possível que o excesso de tecido tenha de ser extraído cirurgicamente. No entanto, é possível retardar crescimento de tecido e evitar a cirurgia com uma higiene oral meticulosa, em casa, e com uma profilaxia profissional frequente.

Gengivite devido a carência vitamínica As carências vitamínicas podem causar gengivite, embora raramente. A deficiência de vitamina C (escorbuto) pode dar lugar à inflamação e à hemorragia nas gengivas (consulte Periodontite). Podem surgir pontos vermelhos ou roxos e lesões na boca. A deficiência de niacina (pelagra) também é causa de inflamações e hemorragias nas gengivas e aumenta a predisposição para algumas infecções orais, como a candidíase oral ou a inflamação da língua (glossite). Além disso, os lábios ficam vermelhos e rachados, a língua fica lisa e vermelho brilhante, e a língua e o revestimento da boca podem ter feridas. Essas deficiências são raras nos Estados Unidos. As carências de vitamina C e niacina podem ser tratadas com a administração de suplementos de vitamina C e niacina, juntamente com uma dieta rica em frutas, legumes e verduras frescos.

Gengivite devido a alterações hormonais A gravidez pode piorar uma gengivite leve, especialmente devido a alterações hormonais. Algumas mulheres grávidas podem contribuir inadvertidamente para o problema, ao descuidar a sua higiene oral, o que é frequente devido aos enjoos (enjoo matinal) e fadiga. Durante a gravidez, uma irritação menor, muitas vezes uma concentração de tártaro ou um dente restaurado com extremidades ásperas, pode causar um inchaço mole, avermelhado, com aspecto de um caroço formado no tecido da gengiva, denominado epúlide da gravidez (granuloma piogênico). O tecido inchado sangra com facilidade, se existir uma ferida, e pode dificultar a alimentação. Se uma mulher grávida descuida da higiene oral por causa dos enjoos matinais e/ou fadiga, o dentista pode sugerir outras formas de limpar os dentes e as gengivas, sem piorar as náuseas. A escovação suave sem pasta de dentes, ou até mesmo enxágues com água salgada após a escovação, pode ajudar. A incômoda epúlide da gravidez pode ser extraída cirurgicamente. Não obstante, tais tumores tendem a reproduzir-se durante e mesmo após a gravidez. A menopausa pode causar gengivite descamativa, uma doença dolorosa e pouco conhecida que ocorre mais comumente em mulheres no período após a menopausa. Nessa doença, as camadas exteriores das gengivas sangram facilmente e separam-se do tecido subjacente (descamação), deixando as terminações nervosas descobertas. As camadas exteriores dos tecidos gengivais podem ser retiradas com um cotonete ou utilizando-se uma seringa de ar odontológica. Se a gengivite descamativa surgir durante a menopausa, pode ser útil uma terapia hormonal. Se não for esse o caso, o dentista pode receitar enxaguantes ou pasta de corticosteroides para serem aplicados diretamente sobre as áreas inflamadas.