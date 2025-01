Síndrome de ardor bucal

Medidas para manter a boca úmida e aliviar a dor

Às vezes, antidepressivos ou medicamentos ansiolíticos

Se os médicos encontrarem uma causa da dor bucal, eles a tratarão.

Várias medidas ajudam a reduzir os sintomas. Substitutos da saliva, lascas de gelo, beber água com frequência ou usar goma de mascar (sem açúcar) podem ajudar a estimular a saliva e a manter a boca úmida. Antidepressivos, como a nortriptilina, ou medicamentos ansiolíticos, como o clonazepam, às vezes são úteis no caso de alterações emocionais, mas esses medicamentos podem piorar os sintomas de dor ao causar boca seca. Creme de capsaicina, gabapentina e suplementos vitamínicos (B e C) também podem ser úteis. A terapia cognitivo-comportamental pode, às vezes, ajudar quando outros tratamentos falham. Por vezes, os sintomas desaparecem sem qualquer tratamento, mas podem retornar.