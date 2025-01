Lesão na língua

As lesões na língua são a causa mais frequente de desconforto na língua. A língua possui inúmeras terminações nervosas para a dor e para o tato e é mais sensível do que as outras partes do corpo. É frequente que uma pessoa morda a língua acidentalmente, porém a ferida cicatriza rapidamente. Uma obturação ou dente afiado ou fraturado podem causar lesões consideráveis no tecido delicado da língua. As lesões penetrantes (como disparos e lesões provocadas por objetos cortantes) e lesões por força contundente danificam o rosto bem como a língua (consulte Lesões faciais). Lesões superficiais cicatrizam com bastante rapidez, e lesões mais profundas normalmente não persistem por mais de três semanas.

Ao tratar uma laceração na língua, os médicos devem decidir se é realmente necessário dar pontos, porque muitas lesões curam-se rapidamente sem uma sutura e muitas pessoas não conseguem manter a boca aberta e a língua imóvel durante a sutura e, portanto, necessitam de sedação ou anestesia.