Lábios e lesões pelo sol

Os danos causados pelo sol (consulte também Considerações gerais sobre radiação solar e danos à pele) podem tornar os lábios, em especial o lábio inferior, duros e secos. Pessoas com mais de 45 anos e pessoas com pele clara expostas intensamente ao sol são as mais suscetíveis aos danos causados pelo sol.

As ceratoses actínicas são crescimentos pré-cancerosos causados pela exposição ao sol por um longo período.

Os lábios danificados pelo sol ficam às vezes secos e escamosos e parecem lixas. Essas alterações são consideradas pré-cancerosas, sobretudo se a superfície do lábio se afinar, ficar avermelhada e surgirem feridas (úlceras). Os lábios danificados pelo sol com essas alterações devem ser avaliados por um médico ou dentista.

Ceratoacantomas são tumores de pele considerados por alguns especialistas como sendo um tipo de câncer de pele. Eles ocorrem com mais frequência na pele exposta ao sol.

Os danos nos lábios causados ​​pelo sol podem ser minimizados usando um protetor labial contendo protetor solar e usando um chapéu de abas largas para proteger o rosto dos raios do sol.