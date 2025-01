Inchaço dos lábios e da língua

Texas A&M University, College of Dentistry

Uma reação alérgica pode fazer com que os lábios inchem. A reação pode ser causada pela sensibilidade a determinados alimentos ou bebidas, medicamentos, drogas ilícitas, substâncias, produtos cosméticos ou partículas irritantes presentes no ar. Mas, com frequência, a causa do inchaço permanece um mistério.

Um quadro clínico denominado angioedema hereditário pode causar inchaços recorrentes. Doenças não hereditárias – como eritema multiforme, queimaduras solares, clima frio e seco ou traumatismos – podem igualmente causar inchaço labial. O inchaço labial por si só não é perigoso. No entanto, se o inchaço labial for causado por angioedema, um inchaço correspondente na boca, na garganta e/ou nas vias respiratórias inferiores pode se tornar rapidamente sério ou até mesmo fatal.

O tratamento depende da causa. Quando se consegue identificar de imediato a causa e tratá-la, os lábios voltam à sua forma normal. Para reduzir o inchaço causado pela reação alérgica, utiliza-­se uma pomada com corticosteroide. Em alguns casos, pode-se retirar o excesso de tecido labial através de cirurgia para melhorar a aparência da pessoa.

Angioedema Ocultar detalhes Esta fotografia mostra o inchaço dos lábios de uma pessoa com angioedema hereditário. Com permissão do editor. De Joe E, Soter N. Em Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, editado por I Freedberg, IM Freedberg e MR Sanchez. Filadélfia, Current Medicine, 2001.