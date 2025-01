Feridas labiais, inflamação dos lábios e outras alterações

Devido à inflamação dos lábios (chamada queilite), os lábios podem tornar-se doloridos, ficar irritados, avermelhados, rachados e descamativos.

Mais comumente, a irritação e inflamação envolvem os lábios e as pregas cutâneas nos cantos da boca (chamado queilite angular), normalmente se a pessoa apresenta o seguinte:

Dentaduras que não separam as mandíbulas adequadamente

Desgaste excessivo dos dentes, resultando em menor espaço entre os dentes superiores e inferiores

Infecção por Candida ou Staphylococcus aureus

Deficiência de vitamina B2 ou de ferro na dieta

O tratamento consiste em substituir a dentadura, o que ajuda a reduzir as pregas nas bordas da boca, ou restaurar o tamanho adequado dos dentes com dentaduras parciais, coroas ou implantes. As infecções são tratadas com medicamentos aplicados nos cantos da boca. Deficiência de vitamina B2 e deficiência de ferro podem ser tratadas com suplementos alimentares.

Outras formas de queilite geralmente afetam a superfície externa dos lábios e a borda dos lábios com a pele. As causas incluem infecção, lesão pelo sol, medicamentos ou substâncias irritantes, alergia ou um quadro clínico de base. O tratamento inclui vaselina aplicada nos lábios e eliminação ou tratamento dos quadros clínicos de base.

Pontos negro-azulados no interior da boca e nos lábios (síndrome de ... Ocultar detalhes © Springer Science+Business Media