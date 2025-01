Texas A&M University, College of Dentistry

O desconforto na língua, que inclui dor e sensações de queimação, pode frequentemente resultar de

Irritação causada por certos alimentos, especialmente os ácidos (por exemplo, abacaxi)

Irritação causada por certos ingredientes na pasta de dentes (por exemplo, lauril sulfato de sódio [LSS]), enxaguante bucal, doces ou gomas de mascar

Alguns medicamentos

“Sapinhos” (candidíase), uma infecção frequente na qual uma proliferação de fungos leva à formação de uma camada branca que cobre a língua.

Lesão na língua ou feridas na língua

Doença celíaca

A dor intensa na língua ou na boca toda pode ser causada pela síndrome de ardor bucal.

Geralmente, para encontrar a causa do desconforto é iniciado um processo de eliminação. O desconforto na língua não causado por uma infecção normalmente é tratado com eliminação da causa. Por exemplo, a pessoa pode tentar mudar de marca da pasta de dentes (particularmente, para uma marca que não contém o ingrediente LSS), parar de comer alimentos irritantes/ácidos/apimentados ou pedir ao dentista para reparar um eventual dente pontiagudo ou quebrado. Bochechar com água morna e sal pode ser útil. Os “sapinhos” podem ser tratados com um medicamento antifúngico, como a nistatina ou fluconazol.