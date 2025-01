Descoloração da língua e outras alterações

Na língua geográfica, algumas áreas da língua adquirem aspecto vermelho e liso (como úlceras), frequentemente rodeadas por uma borda branca. Outras áreas, de aspecto branco ou amarelado e áspero, podem se assemelhar a psoríase ou ser causadas por psoríase. As áreas com descoloração frequentemente mudam de lugar em um intervalo de tempo que pode ir de semanas a anos. Normalmente, o quadro clínico é indolor e não necessita de qualquer tratamento. A língua geográfica é mais comum em mulheres do que em homens, e o risco de tê-la é menor em pessoas que fumam.

Se as pessoas apresentarem sintomas, aplicar doses baixas de corticosteroides poderá ajudar.

Na língua com fissuras, estrias profundas estão localizadas na superfície da língua. A causa é desconhecida, mas a língua com fissuras pode ocorrer em conjunto com língua geográfica e alguns outros distúrbios. Normalmente, não há sintomas e nenhum tratamento é necessário.

Na língua “pilosa”, a queratina (uma proteína normal do corpo presente nos cabelos, na pele e nas unhas) se acumula nas saliências normais da parte superior da língua (papilas) e confere à língua um aspecto piloso. A língua pilosa pode se desenvolver quando restos de alimentos ficam presos nas papilas quando as pessoas não higienizam suas bocas adequadamente. A língua também pode ter um aspecto piloso depois de uma febre ou de tratamentos com antibióticos ou quando se utiliza com muita frequência um enxaguante bucal que contenha peróxido.

Esses “pelos” na parte superior da língua não devem ser confundidos com leucoplaquia pilosa. A leucoplaquia pilosa consiste em placas brancas e de aspecto piloso na lateral da língua causadas pelo vírus Epstein-Barr. Ela geralmente ocorre em pessoas com quadros clínicos que suprimem o sistema imunológico, especialmente infecção por HIV.

Manchas esbranquiçadas na língua, semelhantes às encontradas eventualmente dentro das bochechas, podem ser decorrentes de