Testar a sensibilidade do dente

Testar a vitalidade pulpar com um estimulador elétrico

O dentista realiza certos exames para determinar se a polpa ainda pode ser salva. Por exemplo, podem ser aplicados estímulos quentes ou frios. Se a dor desaparecer dentro de 1 a 2 segundos após o estímulo ser removido, a polpa pode estar saudável o suficiente para ser salva (conhecido como pulpite reversível). Quando a dor persiste depois de interrompido o estímulo ou quando esta se manifesta de forma espontânea, a polpa pode não estar saudável o suficiente a ponto de poder ser salva (conhecido como pulpite irreversível).

O dentista também pode utilizar um estimulador elétrico que indica se a polpa está viva, mas não se está saudável. A polpa está viva quando o paciente sente a pequena descarga elétrica dirigida ao dente. A sensibilidade provocada pelo toque no dente costuma indicar que a inflamação se estendeu aos tecidos circundantes. Os médicos às vezes tiram radiografias para avaliar o osso ao redor do dente com o objetivo de detectar alterações relacionadas à inflamação da polpa, tais como um cisto ou a inflamação do próprio osso.