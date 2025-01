Texas A&M University, College of Dentistry

Os dentes impactados são dentes que não conseguem emergir (irromper) adequadamente da gengiva.

(Consulte também Considerações gerais sobre distúrbios dentários).

A impactação costuma ser provocada pela aglomeração dos dentes, que não deixa espaço suficiente para um novo dente emergir. A impactação pode ocorrer quando se perde um dente de leite antes de o novo estar pronto para emergir, fato esse que leva os demais dentes a desviarem-se e a ocuparem o espaço reservado ao novo dente. Todavia, a maior parte dos dentes impactados corresponde aos dentes do siso, visto que são os últimos dentes definitivos a emergir e o maxilar já não tem espaço suficiente para os acomodar.

Os dentes impactados podem ficar infectados e são de pouco uso na mastigação, portanto, são geralmente removidos. Muitas vezes, a remoção pode ser feita no consultório do dentista. No consultório, as pessoas permanecem acordadas e recebem anestesia local ou um sedativo para se acalmarem. Algumas vezes, a cirurgia é feita em um hospital. Em um hospital, as pessoas recebem uma anestesia geral para dormirem.