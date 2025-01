Considerações gerais sobre distúrbios dentários

Recorrendo à odontologia estética, é possível melhorar de forma notória o aspecto de uma pessoa.

Os sistemas adesivos consistem em colocar resinas de cor semelhante à dos dentes naturais com um preparo mínimo destes. Os agentes adesivos constituem um procedimento de conservação para restaurar dentes partidos ou lascados, para fechar os espaços entre os dentes ou para ocluir uma parte do dente e alterar a sua tonalidade, cor ou forma. É usada uma solução suave ácida para limpar e acondicionar a superfície do dente, para que uma resina de cor semelhante ao dente (geralmente feita a partir de um tipo especial de plástico designado resina composta) possa aderir a ele. Os adesivos permitem ao dentista melhorar o aspecto dos dentes, sem eliminar praticamente a estrutura dentária.

As facetas de porcelana são semelhantes aos adesivos – em vez de resinas compostas, usa-se porcelana da cor do dente para cobrir a cor anômala deste ou para alterar a sua forma. O processo muitas vezes requer duas consultas ao dentista. É feita uma impressão após os dentes serem preparados. As facetas de porcelana são depois fabricadas em um laboratório de próteses dentárias, às vezes usando escaneamento digital e fresagem. As facetas são coladas aos dentes, posteriormente, com uma fina camada de cimento de resina.

O branqueamento consiste em um processo para clarear a cor dos dentes. A eficácia do branqueamento varia de acordo com a cor original dos dentes. Os produtos usados em casa para branquear os dentes costumam conter um gel de peróxido de hidrogênio que se coloca num protetor de dentes sob medida, o qual se ajusta firmemente, mantendo a solução em contato com os dentes. O agente branqueador é colocado na boca durante algumas horas por dia ou mesmo de noite, durante 2 a 4 semanas, de acordo com a concentração do agente descolorante. O branqueamento também pode ser realizado numa consulta ao dentista, o que torna o processo muito mais rápido. As pessoas também podem aplicar tiras de branqueamento. Essas tiras são geralmente muito eficazes e seguras para serem usadas em casa. As pastas de dentes que contêm agentes de branqueamento, como peróxido de hidrogênio e bicarbonato de sódio, têm demonstrado que clareiam os dentes, mas muitas vezes são menos eficazes do que os produtos aplicados por profissionais. A sensibilidade dentária constitui uma das reações adversas mais frequentes do branqueamento. Este pode não ser eficaz nas pessoas cujos dentes se encontram escurecidos ou descorados devido a cáries, à reação adversa de alguns fármacos e várias doenças ou à necrose de um dente.