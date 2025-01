No esmalte, a cárie evolui lentamente. Após penetrar na segunda camada do dente, camada essa mais suave e menos resistente, denominada dentina, a cárie alastra-se com rapidez e avança até a polpa dentária, a parte mais profunda do dente que contém nervos e vasos sanguíneos. Embora uma cárie demore cerca de 2 a 3 anos para penetrar no esmalte, em apenas um ano pode percorrer uma distância muito maior e passar da dentina para a polpa. Logo, a cárie da raiz que tem início na dentina pode destruir, em pouco tempo, grande parte da estrutura do dente.

A cárie de superfície lisa tem um desenvolvimento mais lento, sendo reversível e mais fácil de evitar. Nesse caso, a cárie tem início sob a forma de um ponto branco onde as bactérias dissolvem o cálcio do esmalte. A cárie da superfície lisa entre os dentes costuma surgir entre os 20 e os 30 anos de idade.

Normalmente, é por volta da adolescência que têm início as cáries dos sulcos e das fissuras nos dentes permanentes, surgindo entre os sulcos estreitos da superfície mastigatória do lado da bochecha dos dentes molares posteriores. A cárie nesses locais evolui rapidamente. Muitas pessoas não conseguem limpar corretamente essas zonas propensas ao aparecimento da cárie, porque os sulcos são mais estreitos do que os filamentos da escova de dentes.

A cárie da raiz tem início na superfície que cobre a raiz (cemento), ao deixar esta última exposta devido ao retrocesso das gengivas, e costuma afetar as pessoas que passam a idade adulta. Esse tipo de cárie é decorrente, muitas vezes, da dificuldade em limpar as zonas da raiz, de um fluxo inadequado de saliva, de um elevado teor de açúcar na dieta ou de uma combinação desses fatores. A cárie da raiz costuma ser o tipo mais difícil de cárie dentária de evitar.

Tipos de cáries