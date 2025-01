Aparelhos dentários

A substituição de um dente extraído pode ser uma ponte ou um implante. Dentes gravemente danificados podem ter uma coroa posicionada sobre eles.

Uma ponte é uma dentadura parcial fixa na qual os dentes de qualquer lado do dente perdido são cobertos com coroas. Uma ponte é composta de dentes falsos que são combinados e, em seguida, unidos a uma coroa cimentada a dentes naturais. Uma ponte é unida permanentemente e não pode ser removida. Mais de uma ponte pode ser usada para substituir dentes perdidos.

Uma coroa ou uma capa (restauração) consiste em uma reconstrução que se adapta sobre um dente. Uma coroa bem moldada implica, geralmente, em duas consultas ao dentista, ainda que possam ser necessárias mais. Na primeira consulta, o dentista prepara o dente, limando-o ligeiramente, tira-lhe um molde e coloca uma coroa provisória sobre ele. O molde serve para fazer a coroa definitiva em um laboratório de próteses dentárias. Na visita seguinte, procede-se à substituição da coroa provisória pela definitiva, que é cimentada sobre o dente já preparado. Muitos dentistas atualmente utilizam digitalizadores e fresadoras de coroa que os ajudam a criar e fresar uma coroa para colocação no mesmo dia.

Geralmente, as coroas são feitas de ouro, cerâmica ou porcelana fundida a uma estrutura metálica. O revestimento de porcelana serve para dissimular a cor do metal. Embora a porcelana seja mais dura e abrasiva do que o esmalte do dente e possa desgastar o dente oposto, as cerâmicas mais recentes são menos propensas a fazer isso. As coroas feitas somente de porcelana ou material semelhante são ligeiramente mais propensas a se partir do que as fabricadas inteiramente em metal.

Também podem ser feitos implantes para substituir dentes perdidos. Se as pessoas não tiverem ossos saudáveis o suficiente em sua mandíbula, enxertos de osso podem ser realizados para criar uma base adequada para os implantes. Os implantes são instalações de metal inseridas dentro do maxilar. O metal é uma liga especial à qual as células ósseas conseguem aderir. Após um período de tempo, geralmente de 2 a 6 meses, o implante se torna sólido com o osso, e é colocada uma prótese. Em seguida, um dente artificial (coroa) ou dentes artificiais (de um conjunto parcial a completo de dentaduras) são fixados à prótese. O(s) dente(s) resultante(s) pode(m) suportar a força de uma mastigação normal. Os implantes são considerados mais desejáveis agora porque não atraem cáries e oferecem uma solução fixa para dentaduras parciais removíveis. As pessoas devem manter a área ao redor do implante bastante limpa para evitar infecções.