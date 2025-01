Texas A&M University, College of Dentistry

Um abscesso periapical consiste em um acúmulo de pus na raiz de um dente, resultante de uma infecção, na maioria das vezes, que se propagou do dente aos tecidos circundantes.

(Consulte também Considerações gerais sobre distúrbios dentários).

O corpo ataca uma infecção com grandes números de leucócitos (glóbulos brancos). O pus é o acúmulo desses glóbulos brancos, tecido morto e bactérias. Às vezes, o pus de uma infecção dentária se espalha da ponta da raiz até as gengivas, até que estas inchem perto da raiz do dente. O inchaço do pus é geralmente a causa da dor intensa constante que piora ao mastigar. Dependendo da localização do dente, a infecção pode propagar-se para os tecidos moles (celulite) ou outras estruturas, provocando inchaço do maxilar, para o assoalho da boca ou para a região das bochechas. Por fim, o tecido pode rasgar-se, permitindo a drenagem do pus. As infecções que se espalham para afetar as vias respiratórias podem ser sérias e até mesmo trazer risco à vida.

Para minimizar as chances de disseminação perigosa da infecção, os dentistas tratam um abscesso imediatamente pela drenagem do pus, o que requer cirurgia oral para extrair o dente ou tratamento de canal. Os antibióticos ajudam a eliminar a infecção, mas a extração da polpa doente e a drenagem do pus constituem as medidas mais importantes.