Biologia dos dentes

O dente é composto pela coroa, a parte situada acima da linha da gengiva, e a raiz, que se encontra abaixo desta linha.

A coroa é revestida por um esmalte branco que protege o dente. O esmalte é a substância mais dura do organismo, mas em caso de destruição, tem muito pouca capacidade para se autorreparar.

Por baixo do esmalte está a dentina, que é semelhante ao osso, porém mais dura. A dentina rodeia a câmara central (polpa), que contém vasos sanguíneos, nervos e tecido conjuntivo. A dentina é sensível ao toque e a alterações de temperatura.

Os vasos sanguíneos e os nervos penetram na polpa pelos canais radiculares, que também estão rodeados de dentina. Na raiz, a dentina está coberta por cemento, uma substância fina semelhante ao osso. O cemento, por sua vez, está cercado por uma membrana (ligamento periodontal), que protege o dente e fixa a camada de cemento e todo o dente firmemente ao osso da mandíbula.

Visualização do interior do dente

As pessoas têm 2 conjuntos de dentes naturais:

Dentes decíduos (ou dentes de leite): os primeiros dentes a surgir, substituídos posteriormente pelos dentes permanentes

Dentes permanentes (ou dentes de adultos): os dentes que substituem os dentes decíduos

Há 20 dentes decíduos: um par de cada um dos incisivos centrais superiores e inferiores (anteriores), incisivos laterais, caninos, primeiros molares e segundos molares.

Há 32 dentes permanentes: um par de cada um dos incisivos centrais, superiores e inferiores, incisivos laterais, caninos, primeiros pré-molares, segundos pré-molares, primeiros molares, segundos molares e terceiros molares (dentes do siso). No entanto, os dentes do siso variam no seu aparecimento, pois nem todas as pessoas têm os 4 e algumas não têm nenhum.

Visualização da boca

Interior do dente MODELO 3D