Tumores da coluna vertebral

Ressonância magnética ou mielografia com tomografia computadorizada

Algumas vezes biópsia

A compressão da medula espinhal causada por um tumor deve ser diagnosticada e tratada de imediato para prevenir lesões permanentes.

Os médicos consideram a possibilidade de um tumor da medula espinhal em pessoas com certos padrões de fraqueza ou disfunção nervosa (como perda de sensação) ou dor em certos locais nas costas ou no pescoço, especialmente se tiverem certos tipos de câncer em outras partes do corpo.

Uma vez que a medula espinhal está organizada de maneira específica, o médico pode localizar o tumor ao estabelecer quais partes do corpo não funcionam normalmente.

Onde a medula espinhal está lesionada?

Quando os médicos suspeitam de um tumor da medula espinhal, eles devem descartar outras doenças que podem afetar a função da medula espinhal, como uma hérnia de disco, lesões, desmielinização (danos nos tecidos que cobrem os nervos) e inflamação da medula espinhal, um suprimento inadequado de sangue para a medula espinhal ou compressão da medula espinhal por uma bolsa de pus (abscesso), tumor ou coágulo de sangue.

Vários exames podem ajudar o médico a diagnosticar um tumor da medula espinhal. Considera-se que a ressonância magnética (RM) é o melhor procedimento para examinar todas as estruturas da medula espinhal e da coluna vertebral. Quando a RM não está disponível, pode ser realizada uma mielografia por tomografia computadorizada (TC).

Radiografias da coluna vertebral são menos úteis porque mostram apenas alterações nos ossos. No entanto, radiografias, que podem ser realizadas por outras razões, podem detectar a destruição do osso ou a distorção dos tecidos ao redor da medula espinhal, especialmente se o tumor for metastático.

Em geral, é necessária uma biópsia para diagnosticar o tipo exato de tumor, sobretudo nos tumores primários da medula espinhal. No entanto, a biópsia não é necessária para os tumores da medula espinhal que resultem de metástases, se o câncer tiver sido diagnosticado em qualquer parte do organismo. Muitas vezes, uma biópsia requer cirurgia, mas, às vezes, pode ser feita usando uma agulha com tomografia computadorizada ou ressonância magnética para orientar os médicos onde posicionar a agulha no tumor.