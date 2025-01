Lesões do sistema nervoso por radioterapia

A radioterapia é um componente no tratamento de tumores do sistema nervoso. Quando as pessoas têm vários tumores ou um tumor que não têm fronteiras distintas, é direcionada para uma área geral (por exemplo, toda a cabeça). Quando o tumor tem fronteiras distintas, a terapia pode ser dirigida especificamente para o tumor.

A radiação desses tratamentos, por vezes, danifica o sistema nervoso, apesar dos melhores esforços para evitar danos.

A ocorrência de danos e sua severidade dependem de vários fatores:

Quanta radiação é administrada ao longo de todo o curso do tratamento (a dose total cumulativa)

Quanta radiação é dada em cada dose

A duração do tratamento

A extensão do sistema nervoso que é exposta à radiação

A susceptibilidade de uma pessoa ao dano da radiação (suscetibilidade depende de idade, suscetibilidade genética, estado geral de saúde e outros fatores)

A administração de radioterapia durante vários dias a várias semanas aumenta sua eficácia e reduz os danos ao tecido normal.

Os sintomas de danos da radiação podem ser

Aguda: ocorrendo nos primeiros dias

De tipo precoce: ocorrendo nos primeiros meses de tratamento

De tipo tardio: ocorrendo vários meses ou anos após o tratamento

Os sintomas podem continuar iguais ou piorar e podem ser temporários ou permanentes.

Encefalopatia aguda pode resultar de radiação para o cérebro. O líquido se acumula temporariamente no interior das células do cérebro, provocando o inchaço de todo o cérebro (chamado de edema cerebral). Os sintomas incluem cefaleia, náuseas, vômitos, sonolência e confusão. Encefalopatia aguda geralmente começa logo após a administração da primeira ou segunda dose de radiação. Geralmente, os sintomas diminuem à medida que os tratamentos de radiação prosseguem. Corticosteroides, como dexametasona, podem ajudar a prevenir ou reduzir o edema cerebral.

Danos de radiação de tipo precoce podem provocar sintomas semelhantes aos da encefalopatia aguda. Os sintomas de danos do tipo precoce podem se desenvolver em crianças quando a radioterapia cerebral total é usada para tratar leucemia. Esses sintomas geralmente diminuem por si só ao longo de vários dias ou semanas e, às vezes, diminuem mais rapidamente se forem usados corticosteroides.

Se a radiação for direcionada para a coluna vertebral no pescoço ou nas costas, pode ocorrer mielopatia por radiação do tipo precoce. Essa doença causa, ocasionalmente, uma sensação similar a uma descarga elétrica. A sensação começa no pescoço ou nas costas, muitas vezes quando o pescoço é inclinado para frente, e desce rapidamente até pernas (uma resposta chamada sinal de Lhermitte). A mielopatia por radiação do tipo precoce em geral se resolve sem tratamento.

Lesões por radiação de tipo tardio causam sintomas que ocorrem vários meses ou anos após a radioterapia. Esse tipo de lesão pode surgir em crianças e adultos que recebem radioterapia cerebral total. A causa mais comum em crianças é a radioterapia para tratar um tipo de tumor cerebral chamado meduloblastoma. Para a maioria dos outros tumores, a radioterapia é evitada em crianças porque alguns órgãos e tecidos, incluindo o cérebro, são mais sensíveis à radiação do que em adultos. Assim, os danos devido à radioterapia são mais prováveis. Os sintomas de lesões por radiação de tipo tardio podem consistir em demência com agravamento progressivo, perda de memória, dificuldade de raciocínio, alterações na personalidade e instabilidade da marcha.

A radiação direcionada a tumores próximos à coluna vertebral pode danificar a própria coluna. Quando isso acontece, pode surgir a mielopatia do tipo tardio. Frequentemente, os primeiros sintomas da mielopatia são perda progressiva da sensibilidade, incapacidade de detectar a posição das mãos ou pés e fraqueza. Quando as pessoas dobram o pescoço, elas podem sentir um choque elétrico ou uma sensação de formigamento descendo pelas costas, pelas duas pernas, por um braço ou um lado do corpo (sinal de Lhermitte).

A mielopatia por radiação do tipo tardio pode ser permanente e, muitas vezes, causa paralisia.