Alguns tumores cerebrais específicos

Os sintomas de gliomas variam em função da localização do tumor.

Lobos frontais (localizados atrás da testa): Os tumores localizados aqui podem causar convulsões, dificuldade para caminhar, necessidade urgente de urinar, perda involuntária de urina (incontinência urinária) e paralisia. As pessoas podem não ser capazes de prestar atenção nem pensar claramente. Elas podem ficar letárgicas. Quando os tumores se desenvolvem no lobo frontal dominante (o lobo esquerdo na maioria das pessoas e o lobo direito em algumas pessoas canhotas) podem causar alterações na linguagem. As pessoas podem ter dificuldades para se expressar, mesmo que elas saibam o que desejam dizer.

Lobos parietais (localizados atrás dos lobos frontais): Os tumores localizados aqui podem causar perda do sentido de posição (saber como situar as partes do corpo no espaço) e alterações na sensação. As pessoas podem não conseguir saber se estão sendo tocadas em um ou dois lugares. Por vezes, a visão é parcialmente perdida em ambos os olhos, de modo que cada olho não pode ver o lado do corpo oposto ao do tumor. As pessoas podem ter convulsões.

Lobos temporais (localizados acima das orelhas nas têmporas): Os tumores localizados aqui podem causar convulsões, e, se desenvolver no lado dominante, as pessoas podem não ser capazes de compreender e utilizar a linguagem. a visão pode ser parcialmente perdida em ambos os olhos, de modo que cada olho não pode ver o lado oposto ao do tumor.

Lobos occipitais (em direção à parte de trás da cabeça, acima do cerebelo): os tumores neste local podem causar a perda parcial da visão em ambos os olhos, alucinações visuais (ver coisas que não existem) e convulsões.