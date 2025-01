Revisado/Corrigido: out. 2023

Introdução aos sintomas de doenças do cérebro, da medula espinhal e dos nervos

Doenças que afetam o cérebro, a medula espinhal e os nervos são chamadas doenças neurológicas.

Os sintomas neurológicos são causados por um transtorno que afeta parte de ou todo o sistema nervoso. Eles podem variar porque o sistema nervoso controla diversas funções orgânicas diferentes. Os sintomas podem incluir todas as formas de dor, incluindo cefaleia e dor nas costas. Os músculos, a sensibilidade da pele, os sentidos (visão, paladar, olfato e audição) e outros sentidos dependem dos nervos para funcionarem normalmente. Assim, os sintomas neurológicos podem incluir fraqueza muscular ou falta de coordenação, sensibilidade anormal na pele e perturbações da visão, paladar, olfato e audição.

Transtornos neurológicos podem interferir no sono, tornando um indivíduo ansioso ou animado na hora de dormir e, com isso, cansado e sonolento durante o dia.

Os sintomas neurológicos podem ser irrelevantes (como o pé dormente) ou representar risco à vida (como coma devido a um acidente vascular cerebral).

O que é um sintoma neurológico?

As características e o padrão dos sintomas permitem ao médico diagnosticar o transtorno neurológico. Médicos também realizam um exame neurológico, que pode detectar problemas no cérebro, medula espinhal e nervos em outras partes do corpo (nervos periféricos).

Os nervos periféricos incluem

Os nervos que conectam a cabeça, a face, os olhos, o nariz, as orelhas e seus músculos ao cérebro (nervos cranianos)

Os nervos que conectam a medula espinhal ao resto do corpo: 31 pares de nervos espinhais

Nervos que percorrem o corpo

Alguns nervos periféricos (nervos sensoriais) transportam informações sensoriais (sobre coisas como dor, temperatura, vibração, odores e sons) até a medula espinhal e, então, ao cérebro. Outros (nervos motores) enviam impulsos que controlam o movimento muscular do cérebro através da medula espinhal para os músculos. Outros ainda (chamados nervos autônomos) enviam informações sobre o corpo e o ambiente externo para os órgãos internos, tais como vasos sanguíneos, estômago, intestino, fígado, rins e bexiga. Em resposta a esta informação, os nervos autônomos estimulam ou inibem os órgãos que abastecem. Esses nervos funcionam automaticamente (de forma autônoma), sem esforço consciente da pessoa.

Se os nervos motores forem lesionados, os músculos podem ficar fracos ou paralisados. Se os nervos sensitivos forem danificados, sensações anormais podem ser sentidas, ou as sensações, a visão ou outro sentido pode ser comprometido ou perdido. Se os nervos autônomos forem danificados, o órgão que eles regulam pode apresentar mau funcionamento. Por exemplo, a pressão arterial pode não aumentar como normalmente acontece quando uma pessoa fica em pé, e a pessoa pode sentir tontura.