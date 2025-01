As causas mais comuns de cãibras musculares são:

Cãibras benignas na perna que ocorrem por motivo desconhecido, tipicamente à noite

Cãibras musculares associadas ao exercício (cãibras durante ou imediatamente após o exercício)

As cãibras musculares (também chamadas cavalo Charley) muitas vezes ocorrem em pessoas saudáveis, geralmente de meia-idade e mais velhas, mas às vezes podem ocorrer em pessoas mais jovens. As cãibras tendem a aparecer durante ou após exercícios vigorosos, mas podem ocorrer durante o descanso. Alguns indivíduos sofrem de cãibras dolorosas nas pernas durante o sono. As cãibras nas pernas relacionadas ao sono costumam afetar a panturrilha e os músculos do pé, fazendo com que o pé e os dedos do pé se curvem para baixo. Embora dolorosas, essas cãibras geralmente não são graves e, por isso, são chamadas de cãibras benignas na perna.

Quase todos os pacientes apresentam cãibras musculares em algum momento, mas determinados quadros clínicos aumentam o risco e/ou gravidade das cãibras. Eles incluem os seguintes:

Ter o músculo da panturrilha tenso, que pode ser causado pelo não alongamento, inatividade ou algumas vezes acúmulo repetido de líquidos (chamado edema) na parte inferior das pernas.

Ficar desidratado

Ter baixas concentrações de eletrólitos (como potássio, magnésio ou cálcio) no sangue

Ter uma doença nervosa ou uma glândula tireoide hipoativa (hipotireoidismo)

Tomar determinados medicamentos

Níveis baixos de eletrólitos podem resultar do uso de alguns diuréticos, do transtorno relacionado ao uso de álcool, de alguns problemas hormonais (endócrinos), deficiência de vitamina D ou quadros clínicos que causam a perda de líquidos (e também de eletrólitos). Os níveis de eletrólitos podem baixar no final da gravidez.

Cãibras podem aparecer logo após a diálise, possivelmente porque a diálise retira uma quantidade grande de líquido do corpo muito rapidamente e/ou baixa os níveis de eletrólitos.

Tabela Quadros clínicos que causam ou contribuem para cãibras musculares Tabela