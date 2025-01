Tratamento da causa

Se a pressão é temporária, repouso, retirada da pressão e medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)

Por vezes, injeções de um corticosteroide, uma tala, cirurgia e/ou fisioterapia

Se a causa de uma mononeuropatia for uma doença, ela será tratada. Por exemplo, um tumor pode ser removido cirurgicamente.

Geralmente, quando a causa é pressão temporária, abaixo seguem algumas sugestões que podem aliviar os sintomas:

Repouso

Não fazer pressão no nervo

Aquecer a área afetada

Tomar AINEs, tais como ibuprofeno, para reduzir inflamação

Algumas pessoas com síndrome do túnel do carpo se beneficiam de injeções de corticosteroides no túnel do carpo.

Talas para o pulso, geralmente usadas à noite, são frequentemente utilizadas para tratar a síndrome do túnel do carpo até que os sintomas desapareçam. Esses dispositivos reduzem os movimentos do pulso que causam inflamação e inchaço no túnel do carpo. Por conseguinte, as talas reduzem a pressão sobre o nervo e os sintomas de síndrome do túnel do carpo diminuem. Talas para o pulso não devem ser usadas o dia todo porque, quando o movimento do pulso é reduzido por um longo período, o pulso pode se tornar rígido e os músculos podem ficar atrofiados. Talas ou suportes são menos úteis para síndrome do túnel cubital.

A cirurgia pode ser realizada para aliviar a pressão em um nervo, caso a doença se desenvolva apesar de outros tratamentos. Nesses casos, a cirurgia para síndrome do túnel do carpo costuma ser eficaz.

Para paralisia do nervo cubital crônica e severa, o fisioterapeuta pode ajudar a evitar que os músculos enrijeçam.