Esclerose lateral amiotrófica (ELA) e outras doenças do neurônio motor (DNMs)

Fisioterapia

Medicamentos para aliviar os sintomas

Não existe um tratamento específico, nem se conhece um tratamento curativo para as doenças do neurônio motor. Entretanto, os pesquisadores continuam em busca de tratamentos seguros e eficazes.

O cuidado dado por uma equipe de vários tipos de atendimento à saúde (uma equipe multidisciplinar) ajuda as pessoas a lidarem com a incapacidade progressiva. Fisioterapia ajuda as pessoas a manterem a força muscular e a flexibilidade das suas articulações, evitando, assim, contraturas. Enfermeiras ou outros cuidadores devem alimentar as pessoas com dificuldade de deglutição com cuidado para evitar que engasguem. Algumas pessoas devem ser alimentadas por um tubo inserido pela parede abdominal no estômago (tubo de gastrostomia).

Certos medicamentos podem ajudar a aliviar os sintomas:

O baclofeno pode ajudar os músculos a ter menos espasmos.

A fenitoína ou a quinina podem ser úteis para diminuir as cãibras.

Medicamentos com efeitos anticolinérgicos, como glicopirrolato, podem ser usados para reduzir a baba, porque um dos efeitos anticolinérgicos consiste em reduzir a formação de saliva.

Amitriptilina ou fluvoxamina (antidepressivos) podem ajudar pessoas com emoções lábeis ou depressão. Um medicamento que combine dextrometorfano (medicamento que suprime a tosse) com quinidina pode ajudar a controlar as emoções instáveis.

Em algumas pessoas com esclerose lateral amiotrófica, o riluzol, um medicamento que protege as células nervosas, pode prolongar a vida por alguns meses. Este medicamento é administrado por via oral. A edaravona, um medicamento mais novo, pode desacelerar o declínio funcional até certo grau em pessoas com esclerose lateral amiotrófica. O fenilbutirato de sódio/taurursodiol parece retardar o declínio da capacidade funcional, assim como tofersen, uma terapia antisense, que também retarda a progressão da doença. Ele deve ser administrado por injeção na veia (intravenosa, IV) ou no músculo (intramuscular, IM). Tofersen deve ser injetado no espaço ao redor da medula espinhal (injeção intratecal).

Se a dor se desenvolver conforme a doença progredir (por exemplo, se a dor ocorrer quando uma pessoa tem que sentar na mesma posição por muito tempo), é possível usar benzodiazepinas, que são sedativos moderados.

A cirurgia para melhorar a deglutição ajuda somente poucas pessoas com paralisia bulbar progressiva.

Uma vez que a esclerose lateral amiotrófica e a paralisia bulbar progressiva são progressivas e incuráveis, aconselha-se às pessoas que apresentam uma dessas doenças estabelecer suas instruções prévias, especificando o tipo de assistência que desejam receber nos momentos finais.