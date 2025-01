Doenças do plexo

As causas mais comuns de lesões em um plexo são

Lesão física

Câncer

O plexo braquial (localizado perto do ombro) é lesionado, se um acidente provocar um estiramento forte ou se sofrer uma grande torção à altura do ombro. Em recém-nascidos, o plexo braquial pode ser lesionado durante o parto, se for necessário puxar ou usar outras manobras. O plexo lombossacral (localizado perto do quadril) pode ser lesionado devido a uma queda.

Um câncer crescendo no peito ou na parte superior do pulmão pode invadir e destruir o plexo branquial. O câncer do intestino, da bexiga ou da próstata pode invadir o plexo lombossacral. Outras massas, como um tumor não canceroso (benigno), um abscesso ou um acúmulo de sangue (hematoma) podem causar doenças dos plexos, ao exercer pressão sobre um deles.

O diabetes ou a radioterapia para câncer de mama, que pode lesionar os nervos pelo corpo, também pode lesionar os nervos em um plexo.

A neurite braquial aguda (síndrome de Parsonage-Turner ou amiotrofia neurálgica) é uma disfunção súbita do plexo braquial devido à inflamação, em vez de lesão ou câncer. É provavelmente causada por uma reação autoimune – quando o corpo produz anticorpos que atacam os próprios tecidos – ou um vírus. Esta disfunção ocorre principalmente em homens. Normalmente ocorre em adultos jovens, mas pode ocorrer a qualquer idade.