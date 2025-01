Punção lombar e análise do líquido cefalorraquidiano

Às vezes, cultura e exame de sangue, de outros líquidos corporais ou das fezes

Os médicos suspeitam de meningite quando as pessoas têm dor de cabeça, febre e pescoço rígido. Eles então determinam se a meningite está presente e se é causada por bactéria (que requer tratamento imediato) ou um vírus. A meningite viral é mais provável quando os sintomas são menos graves.

O médico pode efetuar uma punção lombar (punção na coluna vertebral) para recolher uma amostra de líquido cefalorraquidiano. Porém, se os médicos suspeitarem que a pressão dentro do crânio aumentou, pode ser feita primeiramente uma tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) para verificar as causas do aumento de pressão (como um tumor ou outra massa no cérebro). Fazer uma punção lombar quando a pressão dentro do crânio está aumentada pode causar um distúrbio com risco à vida, chamado herniação do cérebro. Depois que a pressão dentro do crânio for reduzida ou se nenhuma massa for detectada, é feita a punção lombar.

Uma amostra de líquido cefalorraquidiano é enviada para um laboratório para ser examinada e estudada. Os níveis de glicose e proteínas e a quantidade e o tipo de glóbulos brancos no líquido são determinados. É feita a cultura do líquido para verificar a presença de bactérias e, assim, descartar ou confirmar a meningite bacteriana. Geralmente não é feita a cultura do líquido quanto a vírus porque isso é tecnicamente difícil.

É usada a técnica de reação em cadeia de polimerase (PCR), que produz várias cópias de um gene, para identificar enterovírus, herpesvírus (como HSV e o vírus da varicela zóster) e alguns outros vírus. Os médicos testam o líquido cefalorraquidiano para a presença de anticorpos para certos vírus. Por exemplo, detectar anticorpos ao vírus do Nilo Ocidental no líquido cefalorraquidiano indica infecção por aquele vírus.

Os médicos por vezes também coletam uma amostra de sangue, de secreções do nariz ou da garganta ou de fezes para cultura, análise e/ou, se disponível, testes de PCR. O HIV pode ser diagnosticado com base nos resultados dos exames de anticorpos e PCR. Os níveis de anticorpos para outros vírus são medidos e, por vezes, medidos novamente algumas semanas depois. Um aumento no nível de anticorpos a um vírus em particular indica que o vírus causou uma infecção recente e, portanto, foi a causa da meningite recente.