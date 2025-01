Punção lombar e análise do líquido cefalorraquidiano

Os médicos suspeitam de meningite quando as pessoas têm dor de cabeça e pescoço rígido, principalmente com febre. Eles então tentam determinar se a meningite é bacteriana (que requer tratamento imediato) ou não. Se os sintomas forem menos graves, a causa é menos provável de ser bactéria.

O médico pode efetuar uma punção lombar (punção na coluna vertebral) para recolher uma amostra de líquido cefalorraquidiano. Primeiramente é feita uma tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) se os médicos suspeitarem que a pressão dentro do crânio está elevada ou que a causa é um cisto no cérebro ou outra massa no cérebro. Em tais casos, fazer uma punção lombar pode causar um distúrbio com risco à vida chamado herniação do cérebro. Depois que a pressão dentro do crânio for reduzida ou se nenhuma massa for detectada, é feita a punção lombar.

Uma amostra de líquido cefalorraquidiano é enviada para um laboratório para ser examinada e estudada. Os níveis de glicose e proteínas e a quantidade e o tipo de glóbulos brancos no líquido são determinados. É feita a cultura do líquido para verificar a presença de bactérias e, assim, descartar ou confirmar a meningite bacteriana. A meningite não infecciosa é possível quando o líquido contém excesso de glóbulos brancos do sangue (indicando inflamação) e não contém bactéria que poderia ser a causa. Em seguida, são realizados outros testes para identificar organismos infecciosos que não sejam bactérias, tais como vírus e fungos, no líquido cefalorraquidiano.

Se as pessoas tiverem um distúrbio ou tomarem um medicamento que possa causar meningite e se os sintomas e resultados de seus testes não sugerirem que a causa é uma infecção, é provável que se trate de meningite não infecciosa.