Introdução à meningite

Punção lombar e análise do líquido cefalorraquidiano

Os médicos muitas vezes suspeitam de meningite com base nos sintomas. Mas como a meningite pode ser séria, são feitos exames.

Quando os médicos suspeitam de meningite bacteriana, primeiramente eles retiram uma amostra de sangue para análise e cultura (para cultivar micro-organismos) para determinar se existem bactérias presentes e, sendo o caso, identificá-las. No entanto, a meningite bacteriana não pode ser diagnosticada por análises de sangue.

Para todos os tipos meningite, os médicos fazem uma punção lombar para diagnosticar e identificar a causa. A amostra de líquido cefalorraquidiano é coletada e enviada para um laboratório para ser examinada, analisada e cultivada.

Durante a punção lombar, é introduzida uma agulha fina entre as vértebras na parte inferior da coluna vertebral, com o objetivo de obter uma amostra de líquido cefalorraquidiano.

Em seguida, são feitos os seguintes procedimentos:

Exame atento do líquido cefalorraquidiano: O líquido normalmente é límpido, mas pode estar turvo em pessoas com meningite.

Medição da pressão no espaço subaracnóideo (que contém o líquido cefalorraquidiano) antes de colher o líquido cefalorraquidiano: A pressão arterial é geralmente elevada na meningite.

Análise do líquido cefalorraquidiano em um laboratório: Os níveis de glicose e proteínas e a quantidade e o tipo de glóbulos brancos no líquido são determinados. Essas informações ajudam os médicos a diagnosticar a meningite e a distinguir entre meningite bacteriana e viral.

Exame do líquido cefalorraquidiano ao microscópio para detectar e identificar as bactérias. Uma coloração especial (coloração de Gram) é usada para mostrar as bactérias mais nitidamente e ajudar a identificá-las.

Outros exames

Porém, se suspeitarem que a pressão dentro do crânio aumentou muito (por exemplo, por um abscesso, tumor ou outra massa no cérebro), pode ser feita primeiramente uma tomografia computadorizada (TC) ou ressonância nuclear magnética (RM) para verificar a presença de tais massas. Fazer a punção lombar quando a pressão no crânio é maior pode ser perigoso. Partes do cérebro podem se deslocar para baixo. Se essas partes forem pressionadas pelas pequenas aberturas nos tecidos que separam o cérebro em compartimentos, isso resulta em um distúrbio com risco de morte chamado herniação do cérebro.

Se uma punção lombar não puder ser feita imediatamente e os médicos suspeitarem de meningite bacteriana, eles começarão o tratamento com antibióticos sem aguardar os resultados dos exames. Depois que a pressão dentro do crânio for reduzida ou se nenhuma massa for detectada, é feita uma punção lombar, e os médicos ajustam o tratamento, se necessário, após obterem os resultados.