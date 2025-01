Imediatamente depois de ser mordida, as pessoas devem limpar a ferida com água e sabão. As feridas por punctura profundas são lavadas com água corrente. Em seguida, as pessoas devem ir ao médico. Os médicos limpam as feridas com um antisséptico chamado cloreto de benzalcônio. Podem aparar as bordas irregulares da ferida.

Os médicos também tentam determinar a probabilidade de a raiva ser transmitida. A determinação rápida é fundamental, pois a raiva geralmente pode ser prevenida, se forem tomadas as medidas apropriadas imediatamente.

Logo depois da mordida de um animal, nenhum exame determina se o vírus da raiva foi transmitido. Por isso, as pessoas mordidas podem receber imunoglobulina contra a raiva e vacina para evitar a raiva. A imunoglobulina contra a raiva, que consiste em anticorpos contra o vírus, proporciona proteção imediata, mas apenas durante um curto período. A vacina contra raiva estimula o corpo a produzir anticorpos para o vírus. A vacina oferece proteção que começa mais gradualmente, mas dura mais tempo.

Para saber se é necessário usar vacina ou imunoglobulina, é preciso saber se as pessoas já foram imunizadas anteriormente com vacina contra raiva e qual o tipo e o estado do animal. Por exemplo, os médicos determinam:

Se foi um morcego, cão, um guaxinim ou outro animal

Se aparentar estar doente

Se o ataque foi provocado

Quando o animal está disponível para observação

Se as pessoas que tiverem sido mordidas precisarem de tratamento preventivo e não tiverem sido imunizadas anteriormente, elas receberão imunoglobulina contra raiva e vacina antirrábica imediatamente (no dia 0). A imunoglobulina é injetada em volta da ferida, se possível. São administradas outras 3 injeções da vacina: nos dias 3, 7 e 14. Pessoas com sistema imunológico enfraquecido (devido a uma doença como infecção terminal por HIV [AIDS] ou um medicamento) recebem outra injeção no dia 28.

Se uma já foi vacinada com antecedência, o risco de contrair a raiva é menor. No entanto, deve-se lavar a ferida o quanto antes e aplicar rapidamente uma injeção contra a raiva e outra 3 dias mais tarde.