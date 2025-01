Leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP)

O vírus de JC parece não causar nenhum sintoma, até ser reativado.

Os sintomas de LMP podem começar gradualmente e costumam piorar progressivamente. Eles variam dependendo de qual parte do cérebro está infectada.

Os primeiros sintomas podem ser falta de coordenação, fraqueza ou dificuldade para falar ou raciocinar. À medida que o distúrbio progride, muitas pessoas desenvolvem demência e ficam incapazes de falar. A visão pode ser afetada. As pessoas com LMP acabam ficando acamadas. Em casos raros, ocorrem dores de cabeça e convulsões, principalmente em pessoas com infecção terminal por HIV.

A morte é frequente entre 1 e 9 meses após o início dos sintomas, mas algumas pessoas sobrevivem durante mais tempo (aproximadamente 2 anos).

Pessoas que desenvolvem LMP enquanto tomam um medicamento que suprime o sistema imunológico (como natalizumabe) podem se recuperar com a interrupção do medicamento. No entanto, muitas continuam a ter problemas relacionados à infecção.