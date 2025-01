Infecções parasitárias no cérebro

A neurocisticercose é causada por larvas de tênia de porco. De todas as larvas que causam infecções no cérebro, a larva de tênia é a que causa, de longe, a maioria dos casos de infecções no cérebro no hemisfério ocidental.

Depois de as pessoas ingerirem alimentos contaminados com ovos da larva de tênia, as secreções no estômago fazem os ovos eclodirem em larvas. Elas entram na corrente sanguínea e são distribuídas por todo o corpo, incluindo o cérebro e a medula espinhal. As larvas formam os cistos (grupos de larvas fechados em uma parede de proteção). (A infecção causada por cistos é chamada cisticercose ou, quando os cistos se formam no cérebro, neurocisticercose.) Esses cistos causam alguns sintomas até eles se degenerarem e as larvas morrerem, causando a inflamação, edema e sintomas, como cefaleias, convulsões, mudanças de personalidade e deficiência mental.

Às vezes, os cistos bloqueiam o fluxo do líquido cefalorraquidiano nos espaços do cérebro (ventrículos), fazendo pressão. Esta doença é chamada hidrocefalia. O aumento na pressão pode causar cefaleias, náusea, vômito e sonolência.

Os cistos podem se romper e derramar seu conteúdo no líquido cefalorraquidiano, causando meningite.

Sem tratamento, as pessoas com neurocisticercose podem morrer.

Os médicos suspeitam de neurocisticercose em pessoas que moram ou vieram de países com poucos recursos e que apresentam sintomas típicos. Ressonância magnética (RM) ou tomografia computadorizada (TC) geralmente mostram os cistos. Mas geralmente é preciso fazer exames de sangue e punção lombar (punção na coluna vertebral) para obter uma amostra do líquido cefalorraquidiano para confirmar o diagnóstico. Ocasionalmente, é necessária uma biópsia do cisto.

A infecção é tratada com albendazol ou praziquantel (medicamentos usados para tratar infecções por vermes parasitas, chamados de medicamentos anti-helmínticos). No entanto, se uma pessoa tiver muitos cistos, os medicamentos anti-helmínticos podem matar muitos organismos, fazendo com que o cérebro inche significativamente. Os médicos adaptam cuidadosamente o tratamento para cada pessoa. Os corticosteroides são administrados para reduzir a inflamação que surge quando as larvas morrem.

As convulsões são tratadas com medicamentos anticonvulsivantes.

Ocasionalmente, é necessário fazer cirurgia para colocar um dreno (shunt) para remover o líquido cefalorraquidiano em excesso e aliviar a hidrocefalia. O shunt é um pedaço de tubo plástico colocado nos espaços dentro do cérebro. O tubo é colocado embaixo da pele, geralmente no abdômen, onde é possível drenar o excesso de líquido. Também pode ser necessário fazer uma cirurgia para remover os cistos do cérebro.