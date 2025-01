Considerações gerais sobre infecções no cérebro

As infecções podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos e, por vezes, protozoários ou parasitas. Outro grupo de doenças do cérebro, chamadas encefalopatias espongiformes, é causado por proteínas anormais, chamadas príons.

As infecções do cérebro geralmente envolvem outras partes do sistema nervoso central, incluindo a medula espinhal. O cérebro e a medula espinhal geralmente têm resistência às infecções; porém, quando se infectam, as consequências costumam ser muito graves.

As infecções podem causar inflamação do cérebro (encefalite). Os vírus são as causas mais comuns de encefalite. As infecções também causam inflamações das camadas do tecido (meninges) que cobrem o cérebro e a medula espinhal – chamada meningite. Geralmente, a meningite bacteriana se espalha pelo próprio cérebro, causando a encefalite. De maneira semelhante, as infecções virais que causam encefalite geralmente causam também a meningite. Tecnicamente, quando o cérebro e as meninges estão infectados, a doença se chama meningoencefalite. Entretanto, a infecção que afeta principalmente as meninges geralmente é chamada de meningite e a que afeta principalmente o cérebro, encefalite.

Frequentemente, na encefalite e na meningite, a infecção não fica confinada a uma área. Pode ocorrer em todo o cérebro ou nas meninges, por todo o comprimento da medula espinhal e por todo o cérebro.

Mas, em algumas doenças, a infecção fica confinada a uma única área (localizada) como uma bolsa de pus, chamada empiema ou um abscesso, dependendo de sua localização:

Os empiemas se formam em um espaço existente no corpo, como aquele entre os tecidos que cobrem o cérebro (meninges) ou os pulmões.

Os abscessos, que parecem furúnculos, podem se desenvolver em qualquer parte do corpo, incluindo o cérebro.

Fungos (como aspergilos), protozoários (como Toxoplasma gondii) e parasitas (como Taenia solium, a tênia dos porcos) podem causar a formação de cistos no cérebro. Essas infecções no cérebro localizadas consistem em um grupo de organismos fechados em uma parede de proteção.

Às vezes, uma infecção no cérebro, uma vacina, câncer ou outro distúrbio desencadeia uma reação imune enganosa, fazendo o sistema imunológico atacar células normais no cérebro (uma reação autoimune). Em consequência, o cérebro fica inflamado. Esta doença é chamada encefalite pós-infecciosa.

As bactérias e outros organismos infecciosos podem atingir o cérebro e as meninges de várias maneiras: