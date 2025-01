Uma cirurgia pode ser necessária se a dor resultar de uma lesão que esteja pressionando um nervo.

Estímulos elétricos (de eletrodos colocados ao longo da medula espinhal ou outras áreas) podem ajudar em determinados tipos de dor neuropática crônica. Na estimulação elétrica transcutânea dos nervos (TENS), uma corrente elétrica fraca é aplicada por eletrodos colocados na superfície da pele. As unidades de TENS estão disponíveis para venda livre. Para esse tratamento, eletrodos de estimulação são colocados ao redor da área dolorida.

A estimulação do nervo periférico envolve a colocação de fios finos sob a pele para estimular um nervo periférico individual. (Nervos periféricos são aqueles situados fora do cérebro e da medula espinhal) Os fios são fixados a um pequeno dispositivo (estimulador) colocado na superfície da pele. Esse tratamento é particularmente eficaz para a dor neuropática e atinge a área dolorida melhor do que a TENS. Colocar os fios sob a pele é um procedimento ambulatorial minimamente invasivo, pois requer pequenos cortes na pele.

A estimulação da medula espinhal pode ser usada para aliviar a dor neuropática em pessoas com lesão do nervo após uma cirurgia das costas ou com síndrome de dor regional complexa. Este tratamento envolve a implantação de um estimulador da medula espinhal sob a pele, geralmente nas nádegas ou abdômen. Assim como um marca-passo, este dispositivo gera impulsos elétricos. Pequenos fios (eletrodos) do dispositivo são colocados no espaço ao redor da medula espinhal (espaço epidural). Estes eletrodos transmitem impulsos à medula espinhal. Os impulsos mudam a forma com que os sinais da dor são enviados ao cérebro e, portanto, mudam a forma com que os sintomas desagradáveis são percebidos.

O bloqueio nervoso é utilizado para interromper uma via nervosa que transmite ou aumenta os sinais de dor. Bloqueios nervosos podem ser utilizados em pessoas com dor intensa e persistente, quando medicamentos não conseguem aliviar a dor. Diversas técnicas podem ser utilizadas: