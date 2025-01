Paralisia do quarto nervo craniano (nervo troclear)

Pode afetar um ou os dois olhos. O olho afetado não consegue girar para dentro e para baixo. Sendo assim, as pessoas vêm imagens duplas, uma acima e levemente para o lado da outra. Por isso, fica difícil descer escadas, já que é preciso olhar para dentro e para baixo. Entretanto, inclinar a cabeça para o lado oposto do músculo do olho afetado pode compensar e eliminar as imagens duplas. Esta posição pode eliminar as imagens duplas, já que as pessoas usam os músculos do olho não afetado pela paralisia para focar os dois olhos em um objeto.