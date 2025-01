Neuralgia do trigêmeo

Medicamentos anticonvulsivantes ou outros medicamentos

Às vezes, cirurgia

Como os episódios de dor são breves e recorrentes, os analgésicos comuns não costumam ser úteis, mas outros medicamentos, em especial determinados medicamentos anticonvulsivantes tomados por via oral, podem ajudar. (Medicamentos anticonvulsivantes estabilizam as membranas das células nervosas.) Em geral, primeiro se tenta o medicamento anticonvulsivante carbamazepina. Oxcarbazepina, lamotrigina, gabapentina ou fenitoína, que também são medicamentos anticonvulsivantes, podem ser prescritos caso a carbamazepina não seja eficaz ou tenha efeitos colaterais intoleráveis.

Baclofeno (um medicamento usado para reduzir os espasmos musculares) ou amitriptilina (um antidepressivo tricíclico) também podem ser usados. Se a amitriptilina apresentar efeitos colaterais intoleráveis, outro antidepressivo tricíclico pode ser tentado.

Injetar toxina botulínica (usada para paralisar músculos ou tratar rugas) perto da área onde a dor é sentida pode ajudar, mas as evidências de sua eficácia são limitadas.

Se os episódios de dor forem frequentes e intensos, os médicos podem usar um bloqueio nervoso para o alívio temporário da dor até que o medicamento administrado por via oral tenha efeito. Um anestésico é injetado no nervo para bloquear o seu funcionamento temporariamente.

Se a dor continuar intensa a despeito do uso de medicamentos, é possível realizar uma cirurgia. Se a causa for uma artéria situada numa posição anômala, o cirurgião separa essa artéria do nervo e coloca uma pequena esponja entre eles. Este procedimento (chamado descompressão vascular) geralmente alivia a dor por muitos anos. Se a causa for um tumor, este pode ser extraído cirurgicamente.

Se os medicamentos não aliviarem a dor e a cirurgia for muito arriscada, um bloqueio nervoso pode ser feito para determinar se outros procedimentos poderiam ajudar. Se a injeção de um anestésico no nervo aliviar a dor, a ruptura do nervo pode aliviar a dor, às vezes, de modo permanente. O rompimento pode envolver

Incisão no nervo cirurgicamente

Incisão no nervo com uma sonda de radiofrequência (usando calor) ou um aparelho de raios gama

Compressão do nervo com um balão

A destruição do nervo pela injeção de um agente como o glicerol

No entanto, a cirurgia que alivia a dor frequentemente resulta em dormência facial. Além disso, a dor frequentemente reaparece. Como um resultado, as pessoas podem requerer diversos procedimentos. Passar por diversos procedimentos pode aumentar o risco de desenvolver dor grave que seja difícil de tratar.