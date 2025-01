Doenças do nervo grande hipoglosso Por New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center Michael Rubin , MDCM , Revisado/Corrigido: nov. 2023 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

As doenças do 12º nervo craniano (nervo hipoglosso) causam fraqueza ou desuso (atrofia) da língua, no lado afetado. Este nervo move a língua.

Distúrbios do nervo hipoglosso podem ser causados por tumores, acidentes vasculares cerebrais, infecções, lesões ou esclerose lateral amiotrófica.

As pessoas com distúrbio do nervo hipoglosso têm dificuldade para falar, mastigar e engolir.

Os médicos geralmente fazem um exame de ressonância magnética e/ou uma punção lombar para identificar a causa.

A causa é tratada. (Consulte também Considerações gerais sobre nervos cranianos). Causas de doenças do nervo hipoglosso As causas de doenças do nervo hipoglosso incluem Tumor ou anormalidade óssea na base do crânio

Uma dilatação (aneurisma) em uma artéria na base do cérebro

Acidente vascular cerebral

Infecção do tronco cerebral (encefalite do tronco cerebral)

Lesão no pescoço, como, por exemplo, depois da retirada cirúrgica da obstrução de uma artéria no pescoço (endarterectomia)

Esclerose lateral amiotrófica (doença de Lou Gehrig) Sintomas de doenças do nervo hipoglosso A língua fica fraca do lado afetado e acaba por atrofiar. Consequentemente, as pessoas afetadas têm dificuldade em falar, mastigar e engolir. A lesão devido à esclerose lateral amiotrófica causa movimentos minúsculos e repentinos de contrações (fasciculação) na superfície da língua. Diagnóstico de doenças do nervo hipoglosso Ressonância magnética

Às vezes, punção lombar De forma geral, realiza-se uma ressonância magnética (RM) para verificar a presença de um tumor ou para confirmar um acidente vascular cerebral. Ao se suspeitar da presença de um tumor ou de uma infecção, pode ser necessária uma punção lombar (punção na coluna vertebral). Tratamento de doenças do nervo hipoglosso Tratamento da causa O tratamento de doenças do nervo hipoglosso depende da causa.