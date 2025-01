Siringomielia da medula espinhal ou do tronco cerebral

Em geral, os sintomas de siringomielia começam sutilmente entre a adolescência e os 45 anos de idade, mais ou menos.

Os cistos no pescoço (siringomielia) geralmente deixam as pessoas menos sensíveis à dor e à temperatura, particularmente nos braços, na parte superior das costas, na parte inferior do pescoço e nas mãos. Por isso, são comuns os cortes e as queimaduras nas mãos. As pessoas podem não reconhecer essa redução de sensibilidade por anos. Conforme os cistos aumentam e se fortalecem, pode causar fraqueza e deterioração (atrofia) dos músculos, geralmente começando pelas mãos. Posteriormente, os cistos causam fraqueza e espasmos nas pernas. Os sintomas podem ser mais graves em um lado do corpo.

Os cistos no tronco cerebral (siringobulbia) podem causar vertigem, nistagmo (movimento rápido dos olhos em uma direção, seguido por uma volta mais lenta à posição original), perda da sensação no rosto (em um ou ambos os lados), perda do paladar, dificuldade em falar, rouquidão e dificuldade em deglutir. Os músculos da língua podem enfraquecer e deteriorar. Siringobulbias são raras.