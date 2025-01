As pessoas com síndrome da cauda equina podem apresentar dor intensa na região lombar, geralmente devido à doença que está causando a síndrome da cauda equina. Elas podem perder a sensibilidade nas nádegas, na área genital, na bexiga e no reto – a área do corpo que tocaria uma sela (chamado anestesia em sela). Ou seja, essas pessoas podem ser menos capazes de sentir dor, toque, temperatura e vibração nessas áreas.

O controle dos músculos e da sensação podem ser prejudicados nas pernas.

Outros sintomas de síndrome da cauda equina podem incluir:

Resposta sexual reduzida, incluindo disfunção erétil nos homens

Retenção de urina

Perda do controle da bexiga (incontinência urinária)

Perda do controle do intestino (incontinência fecal)

Perda dos reflexos no joelho e tornozelo

Problemas para caminhar

Sem tratamento, a síndrome da cauda equina pode causar paralisia completa das pernas.