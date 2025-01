Os sintomas de paraplegia espástica hereditária podem começar em qualquer idade — de 1 ano de idade até a velhice — dependendo da forma.

Os reflexos tornam-se exagerados e verificam-se cãibras nas pernas, espasmos e contrações, tornando os movimentos das pernas rígidos e espasmódicos (chamado marcha espástica) quando estão andando. O caminhar vai ficando cada vez mais difícil. As pessoas podem tropeçar, pois tendem a caminhar na ponta dos pés com o pé virado para dentro. Os sapatos geralmente são desgastados na parte debaixo da área do dedão. A fadiga é comum. Em algumas pessoas, os músculos dos braços também se tornam enfraquecidos e rígidos. A sensação e a função da bexiga e do intestino geralmente não são afetadas.

Em geral, os sintomas continuam a agravar-se lentamente, mas podem se estabilizar, por vezes, depois da adolescência. A expectativa de vida não é afetada.

Muitas formas de paraplegia espástica hereditária causam danos em outras partes do corpo além da medula espinhal. Essas formas podem causar outros problemas, como problemas nos olhos, falta de controle muscular, perda auditiva, deficiência mental, demência e doenças do nervo periférico.