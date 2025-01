A espondilose cervical é a degeneração dos ossos do pescoço (vértebras) e dos discos entre elas, exercendo pressão (compressão) sobre a medula espinhal no nível do pescoço.

A osteoartrite é a causa mais comum de espondilose cervical.

Geralmente, os primeiros sintomas são andar instável e cambaleante, bem como dor e perda da flexibilidade no pescoço.

A ressonância magnética ou a tomografia computadorizada pode confirmar o diagnóstico.

O tratamento inclui um colar ortopédico, medicamentos anti-inflamatórios não esteroides e, às vezes, cirurgia.

(Consulte também Considerações gerais sobre distúrbios da medula espinhal e Estenose da coluna cervical.)

A espondilose cervical afeta, geralmente, as pessoas de meia-idade e os idosos. É uma causa comum de disfunção da medula espinhal entre pessoas com mais de 60 anos.

Conforme as pessoas envelhecem, a osteoartrite se torna mais comum. Faz as vértebras do pescoço se degenerarem. Quando o osso nas vértebras tenta se reparar, cresce demais, produzindo resultados anormais do osso (esporão) e estreitando o canal espinhal no pescoço. (O canal espinhal é a passagem que leva até o centro da espinha e contém a medula espinhal). Os discos entre as vértebras se degeneram, causando o estreitamento ainda maior do canal espinhal. Normalmente, os discos amortecem e protegem a coluna vertebral. Mas os discos degenerados não proporcionam mais esse amortecimento. Como resultado, a medula espinhal fica mais suscetível a lesão causada por movimentos súbitos. Por exemplo, pequenos traumas no pescoço devido a uma queda podem danificar gravemente a medula espinhal. Essas alterações relacionadas com a idade podem causar, gradualmente, uma compressão da medula espinhal, causando a disfunção da medula.

Algumas pessoas nascem com um canal espinhal estreito. Nelas, a compressão por espondilose pode causar problemas mais graves.

Muitas vezes, as raízes dos nervos espinhais (a parte dos nervos espinhais que se localiza ao lado da medula espinhal — consulte a figura Organização da coluna vertebral) também são comprimidas.

Causas de espondilose cervical Os sintomas de espondilose cervical podem ser resultantes de uma compressão da medula espinhal, das raízes nervosas espinhais ou de ambas. Quando a medula espinhal se encontra comprimida, o primeiro sinal costuma ser a alteração da marcha. As pernas movimentam-se em sacudidelas (movimentos espásticos) e a marcha torna-se instável. A sensação abaixo do pescoço pode ficar diminuída. O pescoço pode ficar dolorido e perder um pouco a flexibilidade. Os reflexos nas pernas, geralmente, tornam-se exagerados, por vezes causando contrações involuntárias dos músculos (chamados espasmos). Tossir, espirrar e outros movimentos do pescoço podem piorar os sintomas. Sensações anormais e/ou paralisia podem se desenvolver nas mãos e nos pés. Às vezes, as mãos são mais afetadas que as pernas e os pés. Se for grave, a compressão pode prejudicar a função da bexiga e do intestino. Se um trauma menor no pescoço gravemente lesionar a medula espinhal, todos os quatro membros se tornarão paralisados. Se as raízes do nervo espinhal forem comprimidas, o pescoço geralmente fica dolorido e a dor, com frequência, se irradia até a cabeça, ombros ou braços. Os músculos em um ou nos dois braços podem ficar fracos e desgastados.

Diagnóstico de espondilose cervical Ressonância magnética ou tomografia computadorizada Os médicos suspeitam de espondilose cervical com base nos sintomas, principalmente em pessoas mais velhas ou que tenham osteoartrite. Ressonância magnética (RM), tomografia computadorizada (TC) ou mielografia com TC podem confirmar o diagnóstico. A RM fornece mais informações, pois exibe a medula espinhal e as raízes. TC não as mostra. Entretanto, esses procedimentos indicam o local em que o canal medular se encontra estenosado, o grau de compressão e quais as raízes dos nervos espinhais que podem estar afetadas.