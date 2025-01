New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center

A degeneração combinada subaguda é a degeneração progressiva da medula espinhal devido à deficiência de vitamina B12.

As fibras nervosas que controlam os movimentos e as sensações são danificadas.

As pessoas têm fraqueza geral, formigamento e torpor nas mãos e nos pés e membros rígidos, podem também ficar irritadas, sonolentas e confusas.

Os exames de sangue podem confirmar a deficiência de vitamina B12.

A vitamina B12, se imediatamente administrada por injeção ou via oral, geralmente leva à completa recuperação.

(Consulte também Considerações gerais sobre doenças da medula espinhal).

A degeneração combinada subaguda geralmente afeta pessoas que têm mais de 40 anos de idade.

Ela é decorrente de deficiência de vitamina B12, que geralmente também causa anemia. Anemia perniciosa é um tipo de anemia causada pela deficiência de vitamina B12. Ela não está relacionada com a dieta, mas com a incapacidade do organismo em absorver a vitamina B12.

A vitamina B12 é necessária para a formação e manutenção de uma bainha de gordura (bainha de mielina) que envolve algumas células nervosas e que acelera a transmissão dos sinais nervosos. Na degeneração combinada subaguda, a mielina é lesionada, causando a degeneração das fibras nervosas sensoriais e motoras da medula espinhal. O cérebro, os nervos dos olhos e os nervos periféricos também são, por vezes, lesionados.

Sintomas da degeneração combinada subaguda A degeneração combinada subaguda começa com uma sensação de fraqueza generalizada. Verifica-se igualmente uma sensação de agulhadas, formigamento e entorpecimento em ambas as mãos e em ambos os pés. Essas sensações tendem a ser constantes e pioram gradualmente. É possível que a pessoa seja incapaz de sentir vibrações e perca o sentido de onde seus membros estão (sentido de posição). Os membros ficam rígidos, os movimentos entorpecidos e a marcha se torna difícil. Os reflexos podem ficar diminuídos, aumentados ou ausentes e a visão, diminuída. Raramente, a visão é reduzida. As pessoas que apresentam essa doença costumam ficar irritáveis, apáticas, sonolentas, desconfiadas e confusas. As suas emoções alteram-se de forma rápida e imprevisível. A demência raramente se desenvolve.

Diagnóstico da degeneração combinada subaguda Exames de sangue

Tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) Os exames de sangue para medir os níveis de vitamina B12 podem confirmar a deficiência. A TC ou RM é realizada para excluir outras causas dos sintomas.