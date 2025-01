Exame físico

Ressonância magnética ou mielografia com tomografia computadorizada

Pessoas com sintomas que sugerem a compressão da medula espinhal precisam de atendimento médico imediato, pois o diagnóstico rápido e o tratamento podem reverter a ou diminuir a perda da função.

Visto que a medula espinhal se encontra organizada de forma específica, o médico pode determinar a zona afetada em função dos sintomas e dos resultados obtidos no exame físico. Por exemplo, se as pernas (mas não os braços) se encontram enfraquecidas e entorpecidas e as funções intestinal e urinária deterioradas, a zona da coluna vertebral no meio do tórax (torácica) ou na parte inferior das costas (região lombar) pode estar lesionada. A localização da dor ou sensibilidade ao longo da coluna vertebral ajudam igualmente o médico a determinar o local onde ocorreu a lesão.

É realizada uma ressonância magnética (RM) imediatamente, se possível. Ou se recorre à mielografia com tomografia computadorizada (TC), quando a RM não estiver disponível. Esses exames geralmente mostram onde a medula espinhal está comprimida e pode indicar a causa. Esses exames conseguem detectar uma fratura ou um deslocamento de uma vértebra, uma hérnia discal, um crescimento ósseo anômalo, uma zona de hemorragia, um abscesso ou um tumor. A mielografia com TC envolve fazer a TC da coluna vertebral depois que uma punção lombar (punção na coluna vertebral) for realizada para injetar uma pequena quantidade de agente de contraste radiopaco, o qual pode ser visto nas radiografias, no espaço em volta da medula. Assim, os médicos podem determinar se a compressão obstrui completamente o fluxo normal do líquido cefalorraquidiano por este espaço.

Também é possível tirar radiografias para ver se há fratura ou deslocamento devido à lesão. As radiografias proporcionam informações rapidamente, permitindo que os médicos avaliem o problema depressa.

A causa da compressão pode ser confirmada durante a cirurgia para aliviar a pressão da medula espinhal.

Se a RM ou a mielografia com TC detectar uma massa anormal não identificável que causa compressão, primeiramente os médicos decidem se é preciso remover ou não. Se não, os médicos geralmente fazem uma biópsia. É possível remover uma amostra do tecido para exames ao inserir uma agulha na massa (geralmente conduzida pela TC) ou, às vezes, com um procedimento cirúrgico.