Abscesso epidural na coluna

Os sintomas de um abscesso epidural espinhal começam com dor nas costas. A região das costas sobre o abscesso fica sensível ao toque. A dor pode se tornar grave e é agravada ao se deitar. A febre é comum.

O abscesso pode exercer pressão (comprimir) a medula espinhal. Se um abscesso epidural ocorrer na região lombar, ele pode comprimir a cauda equina, causando a síndrome de cauda equina. As pessoas com síndrome da cauda equina podem perder a sensibilidade nas nádegas, na área genital, na bexiga e no reto (chamada de região do assoalho pélvico). Suas pernas podem ficar fracas ou parcialmente paralisadas. Elas podem reter urina ou perder o controle da bexiga (incontinência urinária) ou do intestino (incontinência fecal). Elas podem ter problemas ao caminhar. Os sintomas podem evoluir ao longo de horas a dias.