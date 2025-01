Prionopatia variavelmente protease-sensível (VPSPr)

A prionopatia variavelmente sensível à protease é uma doença causada por príon que provoca alterações no humor e no comportamento, problemas na fala e comprometimento da função mental.

(Consulte também Considerações gerais sobre doenças causadas por príons).

A prionopatia variavelmente sensível à protease foi identificada em 2008. É responsável por cerca de 3% de todas as doenças causadas por príons em pessoas e afeta cerca de uma a duas em cada 100 milhões de pessoas. Normalmente se desenvolve por volta dos 70 anos e a expectativa de vida é de aproximadamente 24 meses após o desenvolvimento dos sintomas.

Os pesquisadores não identificaram nenhuma outra mutação genética que cause esta doença. A prionopatia variavelmente sensível à protease é considerada diferente de outras doenças causadas por príons, porque nela, as enzimas chamadas proteases podem degradar príons mais facilmente do que em outras doenças causadas por príons.

No início, as pessoas com prionopatia variavelmente sensível à protease costumam manifestar mudanças de humor e comportamento. Elas podem perder a inibição, ter sentimentos intensos de bem-estar (euforia), perder interesse em suas atividades cotidianas ou se tornar apáticas. Podem ter problemas com a fala e ficar descoordenadas. A função mental é prejudicada. Com o passar do tempo, fica difícil andar.

A prionopatia variavelmente sensível à protease é especialmente difícil de ser diagnosticada e é frequentemente confundida com outra demência.

Não existe tratamento eficaz para prionopatia variavelmente sensível à protease. O tratamento tem como foco o alívio de sintomas.