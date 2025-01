Insônia Fatal

Na forma familiar, os sintomas iniciais incluem pequenas dificuldades em conciliar e manter o sono e espasmos musculares ocasionais, além de rigidez. Durante o sono, as pessoas podem se mover muito e dar pontapés. Finalmente, não conseguem mais dormir. Mais tarde, a função mental é deteriorada e a coordenação é perdida (chamada ataxia). A frequência cardíaca pode ficar rápida, a pressão sanguínea pode aumentar e as pessoas podem suar muito.

Na forma esporádica, os sintomas iniciais incluem um declínio rápido na função mental e perda de coordenação. As pessoas com esta forma podem não relatar problemas de sono, mas os estudos do sono podem detectar anormalidades.