Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)

Os primeiros sintomas mais comuns da doença de Creutzfeldt-Jakob – perda de memória e confusão – podem assemelhar-se aos de outras demências, como a doença de Alzheimer. Esses sintomas são os primeiros a ocorrer na maioria das pessoas com DCJ, mas finalmente se desenvolvem em todas as pessoas afetadas. Para outras, o primeiro sintoma é a perda de coordenação muscular (ataxia). Em pessoas com DCJv, os primeiros sintomas tendem a ser psiquiátricos (como ansiedade ou depressão), em vez de perda de memória. Posteriormente, os sintomas são semelhantes em ambas as formas.

Independentemente de os sintomas se desenvolverem gradual ou abruptamente, a função mental continua a se deteriorar, geralmente causando sintomas tais, como negligência da higiene pessoal, indiferença e irritabilidade. Algumas pessoas se cansam facilmente e ficam sonolentas. Outras não conseguem dormir.

Os músculos geralmente começam a falhar de modo involuntário e rápido (chamado mioclonia) durante os primeiros seis meses depois que começam os sintomas. Os músculos podem tremer e as pessoas podem ficar desajeitadas e descoordenadas. O andar torna-se instável, cambaleante (como se a pessoa estivesse embriagada). Os movimentos tornam-se lentos. A deterioração do controle muscular provoca posturas anômalas, como contorções do tronco ou dos membros para a frente e para os lados. Os músculos sofrem espasmos quando são distendidos. Algumas pessoas têm alucinações e convulsões.

As pessoas podem se sentir agitadas com facilidade e as respostas consequentes, como saltar quando ouvem um ruído intenso, são exageradas. O susto pode desencadear espasmos musculares.

Em geral, os músculos que controlam a respiração e a tosse são comprometidos, o que aumenta o risco de uma pneumonia.

A visão pode tornar-se turva ou pouco clara.

Os sintomas pioram, geralmente muito mais rapidamente comparado à doença de Alzheimer, resultando em demência grave.

A maioria das pessoas com DCJ morre de 6 a 12 meses depois que os sintomas aparecem. Aproximadamente 20% das pessoas sobrevivem por um ano ou mais. As pessoas com DCJv geralmente sobrevivem por cerca de 18 meses. É habitual a causa de morte ser pneumonia.

As pessoas podem não ter nenhum sintoma por 10 a 20 anos depois de adquirir a DCJv.