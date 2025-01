Considerações gerais sobre doenças causadas por príons

As doenças causadas por príons são degenerativas, raras, progressivas, fatais e atualmente não tratáveis, acometendo o cérebro (e raramente de outros órgãos), que surgem quando uma proteína muda para uma forma anormal chamada príon.

Antes de os príons terem sido identificados, pensava-se que as doenças como a doença de Creutzfeldt-Jakob e outras encefalopatias espongiformes eram causadas por vírus. Os príons são muito menores do que os vírus e diferentes destes, das bactérias e de todas as células vivas, porque não contêm material genético.

Nas doenças causadas por príons, uma proteína normal chamada de príon celular (PrPC) muda sua forma (anormalmente configurados) e torna-se anormal. Esta proteína de príon anormal é chamada de proteína priônica scrapie (do inglês "scrapie prion protein", PrPSc), ou príons. Scrapie se refere à doença causada por príons observada primeiramente em ovelhas. O tremor epizoótico é também chamado scrapie (derivando do termo inglês que significa “arranhar”) porque as ovelhas se esfregam nas árvores, cercas ou em outras estruturas, arrancando a lã. Essa doença faz com que ovelhas apresentem comportamento estranho e é fatal.

Alguns dos príons recém-formados resistem à decomposição por enzimas no cérebro. Assim, acumulam-se lentamente. Os príons também estimulam outros PrPC próximos a se converterem em príons e o processo continua. Quando os príons alcançam um determinado número, surge a doença. Os príons nunca retornam à forma PrPC normal.

O PrPC está presente em todas as células do corpo, mas tem uma elevada concentração no cérebro. Consequentemente, as doenças mais causadas por príons afetam de forma predominante ou exclusiva o sistema nervoso. A alteração mais comum causada por príons é a formação de bolhas minúsculas nas células do cérebro, e este fica repleto de orifícios microscópicos. Quando as amostras de tecido cerebral são examinadas ao microscópio, elas têm alguma semelhança com uma esponja (daí o termo espongiforme). Depois de um período (que pode variar), as células afetadas deixam de funcionar e morrem.

As doenças causadas por príons podem ser

Esporádicas: de ocorrência espontânea, sem nenhuma razão conhecida (mais comum)

Familiares: ocorrendo em famílias

Adquiridas: adquiridas de material contaminado (incomum)

Doenças causadas por príons que ocorrem espontaneamente (esporádicas) Doenças causadas por príons esporádicas são as mais comuns de todas as causadas em humanos, sendo de 85% a 90% dos casos. Há 3 tipos de doença esporádica causada por príons: Doença de Creutzfeldt-Jakob

Insônia fatal

Prionopatia variavelmente sensível à protease A doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica é a mais comum das doenças causadas por príons esporádicas. Mundialmente, a doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica ocorre a uma taxa de cerca de um ou dois novos casos por milhão de pessoas a cada ano. Em doenças causadas por príons esporádicas, não se sabe como o primeiro príon é formado. Porém, suspeita-se que ocorra um erro nos processos celulares (metabolismo celular) e que esse erro faça com que o PrPC sofra uma mudança de forma espontânea.

Doenças de príons familiares As doenças de príons familiares envolvem uma mutação no gene da PrPC, que pode ser hereditária. A mutação torna o PrPC mais provável a alterações nos príons. Existem mais de 50 mutações. Mutações diferentes podem causar diferentes doenças causadas por prions. Doenças de prions familiares são quase sempre herdadas como uma doença autossômica dominante. Isso significa que a mutação não se localiza nos cromossomos sexuais (X ou Y) e que é necessário apenas um gene da doença, da mãe ou do pai, para desenvolver a doença. Há 3 grupos principais de doenças familiares causadas por príons: Doença de Creutzfeldt-Jakob familiar

Insônia familiar fatal

Doença de Gerstmann-Sträussler-Scheinker Foi descoberta outra doença causada por prions familiar e esta difere das outras doenças causadas por prions, pois ela causa diarreia e afeta os nervos por todo o corpo anos antes do desenvolvimento dos sintomas de mal funcionamento cerebral. É descrita como doença causada por príon associada com diarreia e neuropatia autônoma.

Doenças causadas por príons adquiridas As doenças causadas por príons adquiridas são raras. Elas ocorrem Quando se come carne bovina infectada por príons – como é o caso na doença de Creutzfeldt-Jakob variante (às vezes, chamada de versão humana da doença da vaca louca)

Quando um órgão ou tecido geralmente associado ao cérebro e contaminado por príons é transplantado ou enxertado

Quando uma substância contaminada por príon (como um hormônio) geralmente associado ao cérebro é administrada por injeção

Quando é feita uma cirurgia no cérebro com instrumentos contaminados com príons

Raramente, quando se recebe uma transfusão de sangue contaminado com príons. Kuru é também uma doença causada por príon adquirida. Geralmente ocorre em nativos da Papua Nova Guiné que praticam rituais de canibalismo. Não há relatos de doença causada por príons terem sido transmitidas pelo contato casual com pessoas que têm a doença. Doenças causadas por príons em animais

Tratamento de doenças causadas por príons Alívio dos sintomas e medidas de conforto Não há cura para as doenças de príons, que são todas fatais, geralmente em meses até poucos anos, depois que surgem os sintomas. O tratamento foca em alívio dos sintomas e medidas de conforto. Várias estratégias podem ajudar os profissionais de saúde que tratam de pessoas com doença causada por príons a lidar com a demência causada pela doença (veja a barra lateral Criação de um ambiente benéfico para as pessoas com demência). Se possível, as pessoas que têm uma doença por príons devem estabelecer instruções prévias sobre o tipo de cuidados médicos que querem ter no final da vida. Recomendam-se cuidados paliativos. Os familiares das pessoas que apresentam a forma hereditária da doença por príons podem se beneficiar de aconselhamento genético.