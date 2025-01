O ronco é muitas vezes um sintoma da respiração com transtorno do sono. A respiração com transtorno do sono varia da síndrome de resistência das vias aéreas superiores até a apneia obstrutiva do sono (obstructive sleep apnea, AOS). Esses quadros diferem principalmente em quanto a via aérea está bloqueada (grau de obstrução das vias aéreas) e na localização do bloqueio. Os efeitos envolvem principalmente os transtornos do sono e/ou do fluxo de ar.

A cada hora durante o sono, pessoas com apneia obstrutiva do sono apresentam cinco ou mais episódios breves de interrupção da respiração ou em que sua respiração fica muito superficial. Elas também podem apresentar um ou mais dos seguintes:

Sonolência durante o dia, episódios de adormecimento não intencional, sono desajustado, fadiga ou insônia

Acordam com retenção da respiração, ofegantes ou com asfixia

Relatos de um(a) parceiro(a) de cama informando ronco alto, interrupções na respiração ou ambos durante o sono da pessoa

As pessoas com a síndrome de resistência das vias aéreas superiores têm sonolência excessiva durante o dia ou outros sintomas, mas não tudo o que é necessário para que os médicos façam o diagnóstico de AOS. Por exemplo, ao contrário da AOS, ela não faz com que a respiração fique curta ou pare várias vezes durante o sono.